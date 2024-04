Il prefetto Luigi Carnevale saluta la città: "Non verrò mai meno all'ascolto"

Giunto a Brindisi a fine marzo scorso, oggi, lunedì 8 aprile, il nuovo prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, si è presentato alla città. Ordine, sicurezza, lavoro, scuole e giovani ma anche G7, le mission di questo nuovo incarico, il primo per lui in veste da Prefetto. "Le difficoltà non mi hanno mai fatto paura, anzi sono sempre stato un stimolo" ha spiegato durante la conferenza stampa.

Carnevale, nominato il 26 marzo scorso, sostituisce Michela La Iacona, che è diventata nuova prefetta di Prato. Il neo prefetto nella seconda metà degli anni '90 aveva già lavorato a Brindisi, come capo della squadra mobile. Nel giorno del suo insediamento Carnevale ha incontrato il sindaco di Brindisi Pino Marchionna ed il presidente della Provincia Toni Matarrelli

