Ordine, sicurezza, lavoro, giovani, scuole e G7: gli obiettivi del nuovo prefetto

BRINDISI – Da capo della Squadra mobile, dopo 25 anni torna a Brindisi in veste di Prefetto. Alla sua prima esperienza come rappresentante del Governo proprio nella provincia che ha visto nascere sua figlia, Luigi Carnevale, originario di Catanzaro (Calabria), si dice pronto per affrontare insieme ai cittadini le sfide che questo territorio gli riserverà. Lo deve alla sua bambina, ormai adulta, a cui ha inculcato l’attaccamento alle radici e l’orgoglio di essere brindisina, e che gli ha chiesto di impegnarsi al massimo per questa città. Lo deve alla città stessa che dopo un quarto di secolo trova migliorata ma con ancora tanti problemi da risolvere. Stabilire ordine e sicurezza prima di tutto ma anche il lavoro è uno degli aspetti che lo 'assilla'.

“So perfettamente che questa è una terra che ha delle sofferenze, e quella dell'emergenza lavorativa è una di quelle. È quella forse che mi assilla di più, a cui ho pensato molto già prima del mio arrivo. Il lavoro è quella condizione che rende l'uomo libero". Ha precisato Luigi Carnevale, 63 anni, nel corso della conferenza stampa di presentazione svoltasi nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile.

“La dignità che dà il lavoro è una pre-condizione per una vita sociale che sia serena e armoniosa. Anche le problematiche sull'ordine e la sicurezza pubblica dipendono molto da queste condizioni. È fondamentale anche per la Prefettura essere promotrice di tutte le iniziative per trovare soluzioni e rimedi. L'ascolto è sicuramente l'atteggiamento a cui non verrò mai meno insieme ai miei collaboratori". Poi l’ordine, la sicurezza, i giovani, le scuole ma anche l’organizzazione del G7, a cui dedicherà solo il tempo libero e le ore di sonno: “Sono stato nominato prefetto di Brindisi e non ho alcun incarico preciso sull’organizzazione del G7, continuerò a percorrere il solco brillantemente scavato da chi mi ha preceduto ma non sottrarrò tempo alle attività quotidiane importanti per il territorio”.

Carnevale, nominato il 26 marzo, sostituisce Michela La Iacona, che è diventata nuova prefetta di Prato. Nel giorno del suo insediamento Carnevale ha incontrato il sindaco di Brindisi Pino Marchionna ed il presidente della Provincia Toni Matarrelli.

“Sono da sempre un grande ammiratore dei sindaci e dei rappresentanti degli enti locali perché credo che cimentarsi nel valorosissimo impegno di servire una comunità sia un’altissima missione. Il mio lavoro sarà improntato a un’assoluta vicinanza a queste figure così importanti per la vita democratica del paese”.

Massima apertura verso tutte le categorie di cittadini, il nuovo prefetto chiede la collaborazione di tutti gli operatori economici, gli imprenditori ma anche le autorità religiose e le scuole. I presidi hanno già chiesto degli incontri con gli studenti. Come già accennato si dice disposto ad ascoltare tutti: “L’ascolto è fondamentale, anche se non si riesce a trovare subito una soluzione, ascoltare significa rispettare chi ha bisogno di aiuto. L’accoglienza e l’ascolto sono il primo compito a cui siamo chiamati”.

L'organizzazione del G7

Tornando al G7, l’evento mondiale, dal 13 al 15 giugno prossimi, si svolgerà a Borgo Egnazia, a Fasano, Carnevale si dice pronto a prevenire ogni minaccia. “Per il G7 siamo nel rush finale per quel che riguarda la pianificazione. Siamo, infatti, nella fase realizzativa per i rinforzi che sicuramente arriveranno e per i numeri ufficiali delle delegazioni”.

“Già prima di scendere a Brindisi ho avuto un incontro con amici dell’ambasciata statunitense, con il consigliere della sicurezza dell’ambasciatore. Siamo nella fase in cui dalla fase della progettazione metteremo sul terreno i numeri esatti sia del personale che si occuperà di garantire la sicurezza, ma anche delle delegazioni. Domani ci sarà a Bari anche un incontro per quel che riguarda gli aspetti sanitari, importanti in questo caso”.

“Con il questore (Giampietro Lionetti, ndr) che è un esperto nel campo dell’ordine pubblico si sta chiudendo su alcune iniziative che serviranno a monitorare tutto il fermento che può gravitare intorno a questo evento che rappresenta una vetrina a livello mondiale, ma che può essere anche vissuto da qualcuno come un appuntamento utile per qualche iniziativa non proprio pacifica, e noi ci dobbiamo predisporre e prevenire ogni forma di minaccia che possa essere ipotizzata".

"E’ una fase questa molto delicata. Siamo arrivati al rush finale della pianificazione ma, ripeto, devo ringraziare il lavoro che ha fatto la prefetta La Iacona che è stata veramente capace di tessere fino a questo momento le fila di questi incontri di vertice che hanno buttato giù la progettualità ben consolidata”.

