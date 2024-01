Mesagne lancia la sfida in vista del G7: presentata una nuova mostra d'arte

MESAGNE - Dai primi giorni del prossimo mese di giugno, la città di Mesagne ospiterà una nuova mostra d'arte. Dopo il successo di "Caravaggio e il suo tempo", che ha contato quasi 30mila accessi, presto arriverà l'evento "Da Giotto al Furisismo - Sette secoli di arte italiana". L'esposizione ospiterà le opere di grandi artisti italiani, riconducibili ai periodi - per l'appunto - di Giotto, Antonello da Messina, Donatello, Leonardo, Caravaggio, Bernini e Canova. Non mancheranno, secondo quanto anticipato, anche i pregevoli lavori di alcuni impressionisti. I dettagli della mostra sono in fase di elaborazione, ma la doppia sfida di Mesagne è già lanciata: la prima è quella di far arrivare alcune grandi opere da esporre nella mostra, mentre la seconda è di invitare i leader impegnati a Fasano per il prossimo G7.

Presenti alla conferenza stampa indetta per oggi (12 gennaio), e tenuta nella sala consiliare del Comune di Mesagne, le seguenti personalità: il sindaco Toni Matarrelli, il presidente di "Puglia Walking Art" (ente organizzatore) Pierangelo Argentieri, il consulente per le attività culturali di Mesagne Marco Calò, la dirigente dell'aerea Cultura e Turismo Concetta Franco, ed il curatore della mostra su Caravaggio, il professor Pierluigi Carofano.

Per l'occasione sono stati condivisi i dati esatti sull'esposizione passata, che hanno manifestato una buona presenza di visitatori tra l'autunno e l'inverno, sintomo del fatto che si può puntare alla destagionalizzare in chiave turistica.