Tromba d'aria e cielo coperto da nuvole: il maltempo arriva all'improvviso

Il fenomeno si è registrato fra le 21.30 e le 22 di oggi (mercoledì 27 luglio) in quasi tutta la provincia di Brindisi. Nel giro di pochi istanti la quiete di un’afosa serata estiva è stata spezzata da improvvise e violente raffiche di vento simili a una tromba d’aria. Soprattutto lungo la costa, la tenuta di gazebo e ombrelloni dei ristoranti è stata messa a dura prova.

Tovaglie e tovaglioli sono stati spazzati via. Emblematico quanto avvenuto a Torre Santa Sabina, sul litorale di Carovigno, dove, come si vede nel video realizzato da Francesca Furlan, i camerieri hanno avuto il loro bel da fare per limitare i danni. Ma anche nel capoluogo e in vari Comuni dell’entroterra finestre e imposte hanno tremato a lungo. In quelli stesi frangenti, a migliaia hanno puntato il naso all’insù, attirati da un blocco compatto di nuvole simile a una cortina di fumo che ha coperto il cielo, tingendolo di bianco.