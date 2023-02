Ragazzo scomparso: ricerche senza sosta, in campo le unità cinofile

Continuano senza sosta le ricerche del 28enne originario di Ostuni di cui non si hanno notizie da marcoledì 8 febbraio. Era in attesa nel Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi quando si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Ieri è stato istituito un tavolo in prefettura per organizzare il piano di ricerche, oggi alle squadre dei vigili del fuoco, a lavoro dalla mattinata di giovedì 9 febbraio, si sono aggiunti i volontari della Croce rossa italiana con 20 uomini e tre unità cinofile. La zona battuta è quella compresa tra il nosocomio brindisino e il centro commerciale Le Colonne

