Ritrovamento del cadavere di Aris Barletta: i carabinieri sul posto

Ritrovato in mare, nei pressi dei Cantieri Balsamo, il corpo del brindisino di 27 anni di cui non si avevano notizia da oltre due giorni

I carabinieri della compagnia di Brindisi indagano sulle circostanze in cui è avvenuto il decesso di Aris Barletta, il 27enne che stamattina (domenica 5 febbraio) è stato ritrovato privo di vita in mare, nel Seno di Ponente del porto di Brindisi, nei pressi dei Cantieri Navali Balsamo, dove era stato visto per l'ultima volta giovedì.