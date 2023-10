G7 nel Brindisino, Siap: “La Polizia ha bisogno di almeno 50 rinforzi”

Il segretario nazionale del sindacato di polizia Siap, Giuseppe Tiani, chiede l’invio di almeno 50 rinforzi a Brindisi, in vista del G7 che la prossima estate dovrebbe svolgersi nel Brindisino. Anche se dal governo non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali, tutto lascia pensare che l’incontro fra i capi di Stato possa svolgerti presso il resort di Borgo Egnazia, dove ha soggiornato la scorsa estate la premier Giorgia Meloni.

Tiani ha partecipato stamani generale che si è svolta presso la questura di Brindisi. Il segretario nazionale è stato accolto dal segretario provinciale del sindacato, Cosimo Sorino. Oltre ai 50 rinforzi, Tiani chiede anche l’invio di non meno di tre funzionari di polizia in carriera, per fronteggiare l’importante evento internazionale.

Durante l’assemblea si è parlato del confronto con il governo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2022/2024. Trattate, in particolare, le seguenti questioni: specificità, tutela legale e tutele professionali; tutela previdenziale e previdenza Integrata per le giovani generazioni di poliziotti; mobilità e rientro in sede dei vincitori concorsi Interni; delega per correttivo al riordino delle carriere; riforma dei regolamenti di disciplina (d.p.r. 737/81) e di servizio (d.p.r. 782/85).