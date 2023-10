Snim: le opportunità nel mondo della nautica per gli studenti di "Carnaro" e "Polo Messapia"

Tra i tanti protagonisti dello Snim 2023, giunto alla sua 19esima edizione, ci sono l’Itet “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” e il Polo Tecnico Professionale Messapia Iss ”Ferraris-De Marco-Valzano”, due importanti realtà che offrono non solo una formazione e preparazione di alto profilo, ma anche grosse opportunità esperienziali per gli studenti. Le due scuole secondarie di secondo grado, infatti, per il terzo anno consecutivo, non solo testimoniano la loro importante presenza sul territorio, ma offrono agli studenti la possibilità di poter conoscere le opportunità che il settore nautico può offrire.

L’istruzione dunque assume nuove forme, mettendo in connessione i giovani studenti, al centro del mondo nautico, con la finalità di poter scegliere e raggiungere in maniera più consapevole il loro futuro. Importanti anche le novità proposte dalle dirigenti delle rispettive scuole. “Costituiremo un comitato tecnico scientifico con importanti realtà locali, regionali e nazionali del settore nautico, al fine di poter curvare i contenuti delle discipline d’indirizzo per renderli coerenti con ciò che il mercato del lavoro oggi richiede”, dichiara Lucia Portolano, dirigente dell’Itet “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”.

Rita De Vito, dirigente del Polo Tecnico Professionale Messapia Iiss ”Ferraris-De Marco-Valzano” spiega: “Questa è un’importante occasione per celebrare il raggiungimento di un obiettivo dei nostri studenti che ha previsto la realizzazione di un catamarano progettato dall’ingegner James Warram, il Maui, imbarcazione costruita interamente dai giovani e che esibisce una vela unica, perché decorata a mano”. “I settore della veleria e tappezzeria nautica - prosegue la dirigente - caratterizza il nostro indirizzo di studi, siamo, infatti, gli unici sul territorio nazionale ad offrire formazione in questo ambito, oggi in forte crescita”.