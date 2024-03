Tir cisterna precipita verso la rotatoria: pompieri e forze dell'ordine al lavoro

I vigili del fuoco e il personale dell'Anas sono al lavoro per mettere in sicurezza il rondò all'imbocco della strada statale 7 per Taranto (il cosiddetto incricio della morte) e la rampoa che collega la medesima statale alla superstrada per Lecce, dopo lo spaventoso incidente che è avvenuto intorno alle ore 7.30 di oggi (sabato 9 marzo), quando un Tir cisterna ha sfondato il guard rail della rampa, precipitando verso il rondò. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per la conducente del mezzo pesante, trasportata presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino in condizioni non critiche. Nella cabina si trovavano anche due cani di piccola taglia.

Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Locale di Brindisi per i rilievi del caso, coadiuvati dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza nella gestione della viabilità

