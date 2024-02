"Il tribunale di Brindisi ha riconosciuto la nostra finalità: salvare vite umane"

BRINDISI - "La decisione del tribunale di Brindisi è molto importante per noi, perché un giudice ha semplicemente riconosciuto qual è la nostra finalità: salvare vite umane". Il sottotesto, anche esplicito, è evidente: non sempre questa finalità viene ricordata. A parlare nel video è Abdelfetah Mohamed, presidente di Sos Méditerranée Italia. La nave Ocean Viking è della ong e l'altro ieri il tribunale di Brindisi ha sospeso il fermo amministrativo che pendeva proprio sul mezzo. Abdelfetah è stato oggi (giovedì 22 febbraio 2024) a Brindisi in occasione di un incontro presso lo spazio culturale Yeahjasi.

Insieme al presidente per l'Italia della ong, donne e uomini che avevano partecipato a un sit in per protestare contro il fermo amministrativo. La nave aveva attraccato nel porto di Brindisi il 9 febbraio scorso e a stretto giro di posta era scattato il provvedimento. Abdelfetah, che lavora in Puglia come mediatore culturale, ha spiegato il suo punto di vista e la sua esperienza ai presenti. Nel video, le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti. Poi, il 14 marzo prossimo, il tribunale di Brindisi deciderà nel merito.