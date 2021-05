Vaccini Covid ai maturandi nel centro di Bozzano: le impressioni

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

BRINDISI - Sono circa 1500 le vaccinazioni in programma nella giornata di oggi, domenica 30 maggio, a studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori della provincia. Dalle 18 alle 22 saranno aperti i centri di Brindisi (Bozzano), Ceglie Messapica (Palazzetto dello sport), Fasano (Conforama), Ostuni (Palazzetto dello sport). Le prime scuole coinvolte: istituto Majorana e liceo Marzolla di Brindisi, Istituto comprensivo Agostinelli di Ceglie, liceo Ribezzo di Francavilla Fontana, liceo Da Vinci e istituto Salvemini di Fasano, liceo Don Quirico Punzi di Cisternino, istituto tecnico Pantanelli-Monnet e liceo Pepe-Calamo di Ostuni. I ragazzi e le ragazze vengono convocati con chiamata attiva tramite la scuola. Nei prossimi giorni le somministrazioni proseguiranno per gli altri maturandi. Il totale complessivo è di circa 4.000 studenti in provincia di Brindisi. BrindisiReport ha intervistato i ragazzi di Brindisi.