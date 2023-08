Brindisi, via Ligabue invasa dai topi: "perché nessuno interviene?"

BRINDISI - Continuano le segnalazioni sulla presenza di grossi topi nei terreni abbandonati di via Ligabue, al quartiere Sant'Elia a Brindisi. Da marzo scorso, da quando sono giunte le prime segnalazioni, (l'altra a maggio e l'ultima qualche giorno fa), nessuno è mai intervenuto per una derattizzazione completa. I residenti non sanno più a chi rivolgersi dopo che hanno avanzato segnalazioni a tutti gli organi competenti. Intanto i topi, sempre più grossi, passeggiano per la strada tra i rifiuti abbandonati e sui balconi delle abitazioni.