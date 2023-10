Snim 2023: nautica da diporto, vela e portualità turistica. Parola agli esperti

BRINDISI - Presso il suggestivo porticciolo Marina di Brindisi, si è svolto il taglio del nastro per la 19ª edizione del Salone Nautico di Puglia, un evento che si è affermato come il più rilevante nel panorama nautico del Mezzogiorno d'Italia e uno dei più importanti a livello nazionale. L'edizione di quest'anno si presenta con un'area espositiva estesa su ventimila metri quadrati, tra gli spazi lungo le banchine del porto turistico e le zone d'acqua circostanti. Questa vasta area accoglierà oltre 250 imbarcazioni provenienti da 90 dei cantieri più rinomati in Italia.

Il Salone Nautico di Puglia è molto più di una semplice esposizione di barche. È anche un'occasione per affrontare le sfide del settore, esaminare la situazione attuale del mercato e discutere le prospettive future della nautica da diporto. Abbiamo avuto l'opportunità di conversare con Marco Carvignese, ceo del Centro Nautico Idea Verde, un'azienda storica di Mesagne che ha consolidato la sua presenza in Puglia e oltre. L'azienda ha saputo combinare una vasta esperienza decennale con un profondo know-how nel settore, creando e commercializzando con successo il marchio Idea Marine.

In questa 19ª edizione del Salone Nautico, Idea Verde si distingue con un "salone nel Salone," con numerose imbarcazioni in esposizione. Tra queste, spicca l'ammiraglia Idea 80, frutto della passione e dell'esperienza trentennale della famiglia Carvignese, un'imbarcazione che unisce sportività ed eleganza nei dettagli. Il Salone Nautico non è solo un'opportunità di presentare le ultime creazioni nel mondo della nautica, ma anche una riflessione sulla situazione occupazionale del territorio. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha sottolineato l'importanza dell'evento in un periodo di preoccupazione per l'occupazione nella città e nella provincia. Ha dichiarato che l'evento rappresenta uno sguardo verso il futuro e verso settori alternativi che potrebbero portare a un miglioramento delle prospettive occupazionali, dando particolare rilievo all'industria cantieristica navale.

Il 19° Salone Nautico di Puglia non è solo un'occasione per ammirare le imbarcazioni di alta classe, ma anche un momento di discussione e speranza per il futuro di Brindisi e della sua comunità.