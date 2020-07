Puglia: allentate le norme sul distanziamento sociale nei locali

Si allargano le maglia delle regole sul distanziamento sociale in Puglia. Il governatore Michele Emiliano ha firmato stamani l’aggiornamento delle linee guida regionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Il provvedimento, in sostanza, estende la deroga per il distanziamento sociale fino a oggi vigente solo per i conviventi, “anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati”.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto privati, la Regione dispone che “muniti di mascherina o adeguata protezione delle vie aeree, possono viaggiare, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, conviventi, congiunti o frequentatori/commensali abituali, afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati”.