Amministrazione e associazioni in spiaggia per raccogliere rifiuti: cittadini invitati

TORCHIAROLO - Il Comune di Torchiarolo, la Pro Loco Turchellis e il Wwf – Brindisi organizzano per domenica 5 luglio una raccolta rifiuti sulle spiagge di Lendinuso e di Torre San Gennaro. L’evento dal titolo #GenerAzioneMare è in collaborazione con la ditta rifiuti Impregico srl, con l'associazione Protezione civile di Torchiarolo, con il comitato genitori di Torchiarolo, ed è sponsorizzato da Mite – soluzioni per l’edilizia.

L’iniziativa è aperta a 80 volontari che per partecipare dovranno inviare una una email a “prolocoditorchiarolo@gmail.com”.

“Il futuro dell’umanità dipende dalla salute degli oceani. Ridurre il consumo quotidiano di plastica è fondamentale per contrastare l'emergenza della plastica in mare e tutelare il futuro delle specie che abitano i nostri mari”. Si legge nella nota di presentazione dell’evento. Come è noto i rifiuti sugli arenili sono portati dal mare e i servizi straordinari di pulizia previsti dalle amministrazioni servono a ben poco per combattere questo fenomeno. Per questo serve sempre la collaborazione dei singoli cittadini.

Ritrovo 8.30, piazza Garibaldi – Torre san Gennaro, piazzale Storico – Lendinuso.