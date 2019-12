Bomba Day: ecco quali farmacie saranno aperte dalle 6 alle 20

BRINDISI – Una informazione di servizio utile per la giornata di domenica 15 dicembre, altrimenti nota come “Bomba day”. A Brindisi saranno aperte dalle ore 6 alle ore 20 le seguenti farmacie: Raffaello Snc, Piazza Raffaello 3/4 (Sant'Elia); Strippoli, Via Carducci 41 (Paradiso); Valzano Nicola, Viale Duca degli Abruzzi 41 (Casale); Strippoli, Largo Palermo 4 (Casale). Tutte le altre farmacie rimarranno chiuse come da Ordinanza Sindacale 57 del 6 dicembre 2019. Il turno notturno sarà svolto dalle farmacie Strippoli (Paradiso) e Raffaello (Sant'Elia).

“Ringrazio personalmente e a nome dell’intero direttivo i titolari delle farmacie e tutti i colleghi farmacisti che presteranno servizio nella giornata di domenica – ha fatto sapere il presidente dell’Ordine professionale, Antonio Di Noi –. A loro il merito di aver dato disponibilità in questa occasione del tutto particolare e delicata alla quale, come farmacisti, daremo il nostro contributo con la solita professionalità e vocazione al servizio che da sempre contraddistingue la nostra professione”.