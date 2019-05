Torna l’Appia day: iniziative culturali lungo il percorso da Roma a Brindisi

BRINDISI - Domenica 12 e lunedì 13 maggio 2019 torna l’Appia Day: evento nazionale giunto alla sua terza edizione voluto dall’associazione Brindisi e le Antiche strade, presieduta da Rosy Barretta, con il supporto della Camera di Commercio di Brindisi, presieduta da Alfredo Malcarne, e di Madera Bike Tour, di Daniele Pomes.

L’iniziativa è finalizzata a rievocare i gli antichi fasti di Brindisi per rinnovare nei cittadini, specie nei più giovani, un sano orgoglio di appartenenza con l’auspicio che si possa concorrere tutti assieme a costruire un futuro altrettanto illustre. Numerose sono le iniziative culturali che si snoccioleranno lungo il percorso da Roma a Brindisi che quest’anno sarà fatto in bicicletta.

Il programma

Appuntamneto domenica 12 maggio alle ore 15.30 presso la Stazione Fs Cisternino – Pozzo Faceto per dar modo a chi vuol portare la propria bici sui treni regionali provenienti da Bari e Brindisi, di poter prendere parte all’evento. Con il supporto degli esperti bikers dell’associazione Madera, ci si immergerà nella cuore della piana degli ulivi, fatta di muretti a secco e uliveti secolari, raggiungendo il tracciato della via Traiana.

Ci si dirigerà, quindi, a Brindisi attraversando il Parco Dune Costiere e costeggiando masserie storiche fortificate e il dolmen di Montalbano. Una piccola deviazione per raggiungere una delle strade più cinematografate di Puglia e fare una foto ricordo e ammirare il paesaggio. Seguirà un percorso lungo circa 20 km immerso negli ulivi per poi raggiungere la costa e continuare in direzione Brindisi, tra macchia mediterranea e alberi di eucalipto.

L’arrivo in città, presso la Scalinata Virgiliana, è previsto al tramonto. Per i partecipanti è prevista una degustazione enogastronomica a base di prodotti tipici. Per chi volesse raggiungere il punto di ritrovo attraverso i treni regionali, si ricorda che il trasporto delle bici è gratuito. Chi non fosse dotato di bici, bambini o adulti, può sempre noleggiarla presso l’associazione Madera.

Per l’occasione, nelle giornate del 12 e 13 maggio, grazie all’intervento dell’Energeko Gas Italia srl, le Colonne Romane, simbolo della Via Appia e dell’inizio via verso l’Oriente, saranno illuminate dalle ore 18 sino alle 23 con i colori ocra e blu, a simboleggiare il mare e la terra, proiettando il visitatore all’interno di una nuova dimensione.

Gli organizzatori auspicano che l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Brindisi, dalla Energeko Gas Italia srl, e sostenuta dall’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” e dalla Camera di Commercio di Brindisi possa diventare un evento fisso per la città di Brindisi. In caso di avverse condizioni metereologiche la biciclettata verrà riorganizzata a data da destinarsi. Per info e prenotazioni: info@maderabike.com - + 39 327.5785185