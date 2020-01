Brindisi, ok al progetto definitivo per manutenzioni di due cavalcavia

BRINDISI – Approvato dalla giunta comunale di Brindisi il progetto definitivo da 300mila euro per la manutenzione dei ponti e cavalcavia dell’area urbana. Il progetto consiste in interventi di manutenzione stradale, nella realizzazione di barriere e in alcune piccole riparazioni strutturali del ponte di via Martiri delle Ardeatine nel tratto tra viale Aldo Moro e viale Francia, e del ponte di via Togliatti che passa sopra la circonvallazione, la complanare tra Sant’Angelo e Santa Chiara e lo svincolo per il quartiere Sant’Elia.