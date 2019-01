Associazione mette a disposizione un terreno per chi vuole coltivare ortaggi

SAN PIETRO VERNOTICO – Un terreno a disposizione di chi vuole coltivare ortaggi e verdure per il sostentamento del fabbisogno familiare. È questa la nuova iniziativa dell’associazione sampietrana Aps nata ad agosto scorso con l’obiettivo di svolgere attività sociali, organizzare eventi musicali, sportivi, di tutela dell’Ambiente, di valorizzazione del territorio e dell’Arte con particolare interesse per le fasce deboli.

Il terreno, di proprietà del presidente dell’associazione Pierluigi Galati, 27 anni, ed anche sede operativa dell’associazione, è ubicato sulla strada provinciale 86 la San Pietro-Campo di Mare (di fronte al disco pub Fico Ricco), alle porte del paese. L’associazione mette a disposizione anche le piantine e tutta l’attrezzatura necessaria per coltivarle.

“Per chi avesse bisogno di un aiuto per mettere sulla propria tavola un pasto caldo, guadagnandosi quest'ultimo in tutta onestà sui nostri terreni, piantando ortaggi di vario tipo, per poi farne ciò che vogliono, se consumarlo o se venderlo a proprio credito, noi non acquisiremo alcuna percentuale ne saranno soggetti a tempistiche, l'unica regola sarà quella di rispettare il terreno e l'iniziativa messa da noi a disposizione”, si legge nella nota di presentazione del progetto dove si precisa che l’iniziativa rientra nelle regole dello statuto e che non è stata apportata alcuna modifica allo stesso.

“Questo dimostra la nostra intenzione di dare a priori una mano alla nostra comunità – precisa Galati - con queste iniziative vogliamo sensibilizzare la Comunità a un progresso sociale dal punto di vista umano, nel suo piccolo ognuno di noi può rendere il meno possibile difficoltoso quello che è il percorso di determinate famiglie di questa Comunità che lottano ogni giorno per sfamare i propri figli”.

“Per chi volesse usufruire dell'iniziativa di Agricoltura Sociale, può prendere appuntamento sulla pagina Facebook. Il 15 febbraio si apriranno i cancelli della sede per dare inizio a un cambiamento di sensibilizzazione proiettato al progresso di un ceto sociale che ha bisogno di calore e soprattutto di essere preso in considerazione”.

Il 24 dicembre l'associazione Sampietrana ha consegnato a oltre 50 famiglie in difficoltà piattini e vassoi di cibo, “per arricchire le tavole in un momento cosi magico come quello della vigilia di Natale”.

I soci fondatori sono: Pierluigi Galati, 27 anni (presidente), Gabriele Pedone 27 anni (vice presidente), Dario Polito 37 anni (tesoriere), Alessandro Faggiani 42 anni (consigliere), Marika Serio 24 anni (segretario), Andrea Del Giudice 23 anni (consigliere) e Riccardo Sirsi 25 anni (consigliere).

