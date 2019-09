Terremoto: nuove scosse in Albania, 100 feriti, e nel Salernitano

Una scossa di magnitudo 4.9 ha interessato nuovamente la costa nord dell’Albania, nell’area di Durazzo, circa 7 minuti dopo la mezzanotte scorsa provocando nuovamente panico tra la popolazione. È salito a un centinaio il numero dei feriti mentre gli edifici danneggiati sarebbero almeno 400. Sono stati allestiti centri di soccorso tra Durazzo e Tirana.

Ma poco prima, alle 21,56 ora italiana, una scossa di magnitudo 4.3 si è verificata anche a due chilometri a nord di Orria, in provincia di Salerno, con ipocentro molto profondo, a 325 chilometri. La nuova scossa in Albania è stata avvertita anche nel Brindisino, come quelle di magnitudo 5.8 e 5.3 delle 16 di ieri.