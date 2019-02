In arrivo la biblioteca di comunità: al via il casting per il protagonista dello Spot

BRINDISI - Una grande novità attende il lungomare di Brindisi: tra pochi mesi aprirà la biblioteca di comunità, la History Digital Library. Non sarà una semplice biblioteca ma un museo interattivo con percorsi esperienziali.

È aperto il casting per trovare il protagonista dello spot ufficiale per il lancio pubblicitario. Si cercano ragazzi tra i 9 e i 12 anni. I candidati dovranno inviare entro e non oltre il 15 febbraio 2019 la propria candidatura (compilata e autorizzata da entrambi i genitori o tutori legali) all’indirizzo castinghdl@gmail.com indicando in oggetto: Casting Spot Hdl.

Bisogna allegare il seguente materiale: foto figura intera, foto primo piano, breve video di presentazione, documento di identità di entrambi i genitori o tutore legale, autorizzazione a partecipare alla selezione firmata da entrambi i genitori o tutore legale, contatti di entrambi i genitori (numero di telefono e indirizzo email). I candidati selezionati in questa prima fase saranno ricontattati ed invitati a partecipare ai provini.

