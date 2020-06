Coronavirus: in Puglia nessun nuovo caso e nessun decesso

BRINDISI – Settimo giorno consecutivo senza nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Brindisi. Torna a contagi zero anche la Puglia. Nelle ultime 24 ore, infatti, stando al bollettino epidemiologico regionale, non sono stati registrati testi positivi al coronavirus in Puglia, su 1454 tamponi processati. Altra buona notizia è che non sono avvenuti nuovi decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 173.422 test. Sono 3.841 i pazienti guariti, 147 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531 così divisi: 1.491 nella provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 659 nella Provincia di Brindisi; 1.170 nella Provincia di Foggia; 521 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.