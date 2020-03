Brindisi. Marcucci alle aziende: "Donate materiale alle nostre strutture sanitarie"

BRINDISI - In merito all’attuale emergenza sanitaria da coronavirus, Confindustria Brindisi si è già da tempo attivata in iniziative, finalizzate all'acquisto di materiale per le strutture sanitarie del territorio, in modo da creare una rete di supporto, per affrontare con la massima concretezza possibile le varie criticità. Un’azione di impegno e solidarietà che anche molte imprese locali, autonomamente, hanno già avviato, oltre a garantire la sicurezza dei propri lavoratori, pur nelle difficoltà del mantenimento dei livelli di produzione essenziale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"E' necessario porre l’attenzione sull’esigenza di reperimento di macchinari e di materiale sanitario - spiega il presidente Patrick Marcucci - compresi i ventilatori polmonari, la reperibilità di dispositivi di sicurezza (Dpi), quali le mascherine, la fornitura di prodotti per la sanificazione degli ambienti, le attrezzature per le unità di terapia intensiva. Pur nella situazione molto critica che tutte le aziende stanno vivendo, si auspica che quelle che ne abbiano la possibilità aderiscano a questa iniziativa, finalizzata ad aiutare la nostra comunità in questo difficile momento."