Brindisi in bicicletta: insediato nuovo direttivo. Tutto pronto per prossima edizione

BRINDISI - Il 21 settembre scorso si è formalmente insediato il nuovo direttivo della Asd Us Acli Fausto Coppi di Brindisi l’associazione storica organizzatrice del noto e tradizionale raduno cicloturistico “Brindisi in Bicicletta”.

Nel corso della riunione, la prima del nuovo a.s. 2019/2020 sono state assegnate le cariche del direttivo che risulta quindi così composto: Cosimo D’Angelo, presidente; Giovanni Cappelletti, vice Presidente; Romeo Tepore, amministratore; Stefano De Santis, segretario; Nico Lorusso, Addetto e Responsabile Ufficio Stampa; Luca Luisi; addetto alle Relazioni Esterne; Ferdinando Spedito, tecnico. Consiglieri: Gianfranco Del Vecchio, Cosimaa Cappelletti, Manlio Tepore, Raffaele Maggio e Simona Tepore.

All’incontro era presente anche il Presidente Provinciale Us Acli Dario Micaletti che ha intesto augurare buon lavoro all'Asd Us Acli Fausto Coppi da parte di tutto il Comitato Provinciale.

Una volta determinate le cariche l’attenzione del direttivo si è subito concentrata sull’organizzazione della 37esima edizione della Brindisi In Bicicletta la cui data è già stata fissata il 24 maggio 2020 e il cui tema principale trattato con le scuole del territorio, da sempre sensibili al richiamo dell’evento del maggio brindisino, sarà la Salvaguardia Ecologica del nostro Pianeta proprio attraverso una sensibilizzazione ad un utilizzo quotidiano della bicicletta.

Nel suo discorso di insediamento il presidente Cosimo D’Angelo ha dichiarato: “Accetto con orgoglio e gratificazione questo incarico e, sapendo di contare su un pensiero unanime di tutto il direttivo, l’intento dell’associazione sarà quello di proseguire il lavoro di organizzazione e avvicinamento alla ‘Brindisi in Bicicletta’ di sensibilizzazione nelle scuole con incontri e iniziative rivolte agli istituti secondari di primo e secondo livello. La 37esima Edizione - prosegue il neo presidente - sarà all’insegna della festa e dalle tradizioni. Non a caso la scelta è caduta sulla data del 24 maggio; stiamo lavorando in quella direzione. Questo direttivo, che ha contribuito notevolmente all’abbassamento dell’età nel gruppo ‘Fausto Coppi’, nasce da una proficua collaborazione, punto forte della squadra che ha lavorato con affiatamento raggiungendo ottimi risultati. L’aspetto più piacevole è dato dall’entusiasmo mostrato dai nuovi arrivati che con slancio hanno aderito senza batter ciglio al percorso che si vuole portare avanti”.