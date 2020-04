Brindisi. La Cna attiva il canale telegram per aggiornare le aziende

BRINDISI - Per garantire la continuità delle attività, la Cna di Brindisi ha creato una community attraverso un canale Telegram prettamente dedicato a tutti gli aggiornamenti sul Covid-19 in materia di azioni e proposte, novità per fisco e burocrazia, incentivi per imprese, cittadini e pensionati le agevolazioni sul credito, misure ad hoc per settori di attività e dopo-emergenza. Questo periodo di emergenza legata all’epidemia di Covid-19, infatti, ha richiesto e richiede un impegno costante, per questo la Cna Brindisi, assumendo su di se’ un ruolo di “coprotagonista” dello sviluppo della piccole e medie imprese, si è attivata su quello che rappresenta, nel momento storico, sociale ed economico che si sta attraversando, l’aspetto più importante di questa emergenza: la necessità di fare chiarezza e rimanere correttamente informati ed aggiornati in maniera accurata, affidabile ed autorevole.

