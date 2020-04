Brindisi. La compagnia portuale Briamo dona 100 uova di Pasqua alla Caritas

BRINDISI - I portuali della compagnia ortuale di Brindisi "Nicola e Salvatore Briamo coop arl”, in occasione delle festività pasquali hanno contribuito con una donazione di 100 uova di Pasqua alla Caritas di Brindisi affinchè possano essere donate ai bambini delle famiglie disagiate della Città, nella speranza di poter alleviare il disagio di questa particolare festività che, a causa del Covid-19, costringe tutte le famiglie in casa e ad affrontare una situazione socio-economica particolarmente difficile. Con l’occasione il presidente Derio Donnicola in rappresentanza dei portuali di Brindisi ringrazia tutti gli operatori della Caritas e delle altre associazioni, gli operatori sanitari "e quanti stanno contribuendo ad aiutare le famiglie di Brindisi in questo momento difficile della nostra città".

