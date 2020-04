Brindisi. Federfarma dona un ventilatore polmonare al Perrino

BRINDISI - Nella battaglia contro la pandemia nasce la solidarietà all’interno del mondo sanitario: i farmacisti di Federfarma Brindisi, infatti, hanno attivato una rapida collaborazione per sostenere l’ospedale Perrino e dotarlo di un ventilatore polmonare top di gamma. “È stata una corsa contro il tempo – afferma Donatella Martucci, presidente di Federfarma Brindisi – non solo per reperire i fondi, ma anche per trovare un ventilatore particolarmente efficiente. La disponibilità dei produttori di ventilatori infatti è bassissima e nonostante le difficoltà incontrate, siamo riusciti a reperire un top di gamma e farlo già consegnare all’ospedale Perrino”.

Il dispositivo è stato consegnato nelle mani di Pietro Gatti, direttore dell’unità complessa di Medicina interna e responsabile del reparto Covid dell’ospedale Perrino di Brindisi e sono state, immediatamente, avviate le procedure di messa in uso e collaudo del sofisticato apparecchio, un concentrato di tecnologia che certamente sarà prezioso per il territorio anche quando l’emergenza Covid-19 sarà terminata. Una donazione, questa, particolarmente significativa in quanto proviene da quella parte del sistema sanitario che ha maggiore relazione col territorio e sta vivendo con grande intensità la crisi in atto, dovendo lavorare a ritmi altissimi, con consegne a singhiozzo e dovendo confrontarsi comunque con un concreto rischio di contagio derivante dalla enorme quantità di clienti serviti (circa 150 mila alla settimana nella sola provincia di Brindisi).