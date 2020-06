Brindisi: “Il parcheggio di Acque Chiare un’opportunità per la litoranea”

BRINDISI – La carenza di aree parcheggio è una delle problematiche che affliggono la litoranea nord di Brindisi. Per questo una boccata d’ossigeno potrebbe arrivare dai parcheggi lato mare del villaggio turistico Acque Chiare. A seguito della sentenza della Cassazionne che ha posto fine alla lunga vicenda giudiziaria sulla confisca del sito, quel che resta del vecchio stabilimento balneare un paio di settimane fa è passato nella sfera patrimoniale del Comune di Brindisi, già custode giudiziale dell’area. Adesso si sta pensando di ripristinare i parcheggi, in grado di ospitare decine di auto (in basso, foto di repertorio delle cabine e dell'area ristorazione dello stabilimento balneare).

“Quel parcheggio - dichiara a BrindisiReport l’assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi, Roberta Lopalco - può essere un’opportunità per la fruizione della litoranea nell’immediato”. Certo, l’area, divora dalle erbacce, versa in stato di degrado e abbandono. Ma l’assessore assicura che è possibile ripristinare il sito in tempi brevi. Discorso diverso, invece, vale per il resto dello stabilimento balneare. Il perimetro, fronte mare, del villaggio include una grande piscina, attrezzature sportive (fra cui campi da beach volley e da beach soccer), un’area ristorazione, cabine servizi igienici e naturalmente la spiaggia. Tutto ciò è stato trasformato negli anni in una discarica di rifiuti di ogni tipo. “Non è tutto da rifare – dichiara l’assessore Lopalco – ma stiamo cercando di individuare un percorso fattibile”.

Altro aspetto da non trascurare è la necessità di mettere in sicurezza l’area. In questo scenario di degrado, infatti, sono numerosi i bagnanti che si introducono abusivamente fra i ruderi dello stabilimento per raggiungere l’arenile, situato a ridosso di una falesia pericolante. Ma qui i margini di intervento sono più risicati, perché “dove c’è il rischio geomorfologico – spiega Roberta Lopalco - non possiamo fare nulla, in quanto occorrerebbero interventi di messa in sicurezza della falesia e su cui l’Autorità di bacino non ha ancora sciolto la riserva. Per quanto riguarda le persone che si avventurano, stiamo integrando la cartellonistica. Per quello che è possibile la Polizia Locale effettuerà dei controlli”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tornando al tema dei parcheggi, l’eventuale ripristino di quello di Acque Chiare rientrerebbe in una soluzione diffusa per tutta la litoranea. “La questione – conclude l’assessore Lopalco - sarà regolata insieme al settore Urbanistico. Bisogna valutare la destinazione urbanistica delle varie aree. Se si tratta di zone agricole andranno avviati dei procedimenti transitori”.