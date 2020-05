Virus: 10 nuovi casi in Puglia, la metà in provincia di Brindisi

BRINDISI - Altri cinque casi di positività al Covid-19 si sono registrati oggi nel territorio Brindisino secondo il bollettino del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanao. Oggi in Puglia sono stati registrati 2.110 test per l'infezione da coronavirus e sono risultati positivi 10 casi, così suddivisi: 1 nella provincia di Bari, 0 nella provincia Bat, 5 nella provincia di Brindisi, 4 nella provincia di Foggia, 0 nella provincia di Lecce e 0 nella provincia di Taranto. Oggi non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 87.687 test. Sono 1.724 i pazienti guariti. 2.181 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.366 così divisi: 1.431 nella provincia di Bari, 382 nella provincia di Bat, 610 nella provincia di Brindisi, 1.121 nella provincia di Foggia, 507 nella provincia di Lecce, 275 nella provincia di Taranto, 29 attribuiti a residenti fuori regione ed 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Un caso registrato nella provincia di Lecce nei giorni scorsi è stato eliminato dal database in quanto doppio. Il totale dei casi di Lecce passa così a 507. Pertanto, il numero dei casi totali e degli attualmente positivi è incrementato di 9 unità.

L'indagine epidemiologica odierna della Asl di Brindisi

L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato oggi un totale di 315 tamponi effettuati nelle comunità riabilitative psichiatriche, case per la vita, centri di salute mentale, centri diurni, Rssa, persone a domicilio e ospedali. I dati vengono illustrati dal direttore generale, Giuseppe Pasqualone. Il servizio di igiene e sanità pubblica ha eseguito oggi 239 tamponi: 26 a operatori e utenti del centro diurno Nickan di Brindisi, 34 a operatori e utenti del centro diurno Pegaso di Brindisi, 35 a operatori e utenti del centro diurno di Carovigno, 4 a dipendenti centro di salute mentale di Carovigno, 7 a operatori casa per la vita Cefa San Pancrazio Salentino, 6 a operatori della comunità alloggio di San Pietro Vernotico, 21 operatori e utenti del centro diurno Osiride di San Pietro Vernotico, 14 a operatori della Crap di San Pietro Vernotico, 14 a ospiti della Rssa Il Focolare di Brindisi, 78 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati negli ospedali: al Perrino di Brindisi 47 a operatori sanitari e 24 a degenti e pazienti in Pronto soccorso, 5 al Camberlingo di Francavilla Fontana. I tamponi processati ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 149. I pazienti Covid ricoverati al Perrino sono 14: oggi è stata dimessa dalla Rianimazione l'unica paziente rimasta in reparto, un'ospite della residenza Il Focolare. La donna, 83 anni, è stata trasferita nel reparto di Malattie infettive.