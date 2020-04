Brindisi. Laurea in Storia dell'arte via Skype, 110 e lode per Giovanni

BRINDISI - Ha discusso la sua tesi di laurea magistrale, in Storia dell’Arte, collegato via Skype con l'università del Salento, dal salone della sua casa di Brindisi, circondato dall’affetto e vicinanza di mamma Daniela, papà Gianfranco e dalla sorella Elisabetta. Giovanni Arsenio, 26 anni, venerdì 24 aprile, ha raggiunto online l’ambito traguardo universitario ai tempi dell’emergenza dettata dal coronavirus, discutendo la sua tesi dal salone di casa, chiuso in casa con la sua famiglia, ma con nonni, parenti ed amici collegati in videochiamata.

Giovanni ha conseguito il massimo dei voti, 110 e lode, ricevendo i complimenti dai docenti per la sua tesi di ricerca, scritta tra mille difficoltà ma per la quale è venuta fuori tutta la sua perseveranza. Per adesso i festeggiamenti sono solo rimandati ma è stata tanta l’emozione per una cerimonia inusuale fuori dalle aule universitarie, ma con lo stesso carico di significato tra gli sguardi emozionati di mamma, papà e sorella, tutti felicissimi.