Diamo voce e volto agli invisibili, in beneficenza il ricavato delle stelle di Natale

BRINDISI – “Il nostro pensiero è rivolto a chi si trova in difficoltà, a quelle famiglie che hanno perso il lavoro e per le quali il Natale non può essere momento di gioia: per questo abbiamo deciso di devolvere in beneficenza il ricavato della vendita delle Stelle di Natale”.

L’iniziativa

L’iniziativa è della Onlus “Diamo voce e volto agli invisibili”, presieduta dalla brindisina Anna D’Amico, in vista delle festività natalizie, l’occasione giusta per aprire il proprio cuore e pensare a chi è meno fortunato. Il costo per l’acquisto di una Stella di Natale è di nove euro. Le piantine si potranno ordinare e acquistare a mezzo mail sino alla fine di dicembre: basta scrivere all’indirizzo diamovoceevoltoagliinvisibili@gmail.com. A disposizione ci sono anche la pagina Facebook dell’associazione Onlus e i seguenti numeri telefonici: 328/2639957, 347/2644110 e 349/8474591.

L’associazione

“Piantiamola con l’indifferenza”, dicono dalla sede dell’associazione. E’ il motto che scelto dai soci per invitare all’acquisto. “Il Natale povero e sofferto è tra noi, vicino alle nostre famiglie e a quelle persone che, a causa della crisi, sono piombate in una situazione di difficoltà per cui diventa impossibile anche pensare all’acquisto di beni di prima necessità”, dice Anna D’Amico. “E’ un piccolo contributo ma può dare un sospiro di sollievo”, prosegue la vice presidente, Valentina Camassa.

Gallery