Brindisi. Provincia: attivati i servizi informativi sull'integrazione scolastica per disabili

BRINDISI - La provincia di Brindisi comunica che per l'utenza che ha bisogno di ricevere informazioni e chiarimenti sui servizi offerti dall’ente in tema di integrazione scolastica dei disabili, quali integrazione specialistica per disabili gravi (scuole medie superiori), trasporto scolastico assistito (scuole medie superiori), assistenti alla comunicazione per sordi e ciechi (scuole di ogni ordine e grado), gli uffici sono a disposizione e possono accogliere l'utenza nel mese di giugno, esclusivamente previo appuntamento, ogni giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13 e ogni martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00, alle ore 17,00.

E’ possibile prenotare un appuntamento, nel pieno rispetto delle regole dettate dall'emergenza Covid 19, per la sicurezza di tutti, ai seguenti numeri di telefonia mobile: coordinatore tecnico Alessandro Nocco ( 333.1882461) e assistente sociale Elena Galiano ( 334.7092808). Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità. Potrà essere ricevuta una sola persona per nucleo familiare, sarà rilevata la temperatura all'ingresso della provincia, è necessario lasciare in portineria il recapito telefonico e le generalità di chi accede e, infine, essere muniti di mascherina e guanti i quali dovranno essere tenuti durante la permanenza negli uffici provinciali.