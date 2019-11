“Quartiere Santa Chiara piombato nel buio da tre giorni”

BRINDISI – Regno delle tenebre da tre giorni. Le strade del rione Santa Chiara di Brindisi sono piombate nel buio: da viale San Giovanni Bosco, una delle arterie principali della zona, a piazza Curtatone, passando per via Aspromonte, via Verona, via Montebello, via Villafranca, via Magenta. Non c’è luce in strada.

La segnalazione

Fa eccezione solo piazza Sapri. Qui i pali della pubblica illuminazione funzionano regolarmente. Altrove, invece, è buio pesto, con disagi per i residenti e gli automobilisti. “Abbiamo segnalato la situazione al comando della Polizia locale e alla società Energeko”, dicono alcuni residenti di via Verona. “Ma ad oggi la situazione non è cambiata. La strada era buia e buia è rimasta, al pari delle altre di questa zona. Ad illuminare le strade solo le luci dei negozi”.

“Facile immaginare che in condizioni del genere, aumenta il rischio di incidenti stradali”, continuano. “Evidentemente deve esserci un guasto alla linea della pubblica illuminazione”.

L’iter burocratico

Dalla società Energeko, partecipata del Comune di Brindisi, innanzitutto confermano di aver ricevuto segnalazioni dei residenti del rione Santa Chiara e spiegano di aver inoltrato la comunicazione all’Amministrazione. A quanto pare ci sarebbe stato un corto circuito su una delle linee della pubblica illuminazione. L’iter burocratico, a quanto pare, sarebbe stato ultimato, ma situazione non è cambiata. Ieri sera la zona era ancora senza luce. “Possibile che ci voglia ancora tempo?”, chiedono i residenti. Restano in attesa di una risposta e della luce.