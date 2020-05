Brindisi. Sciame d'api al quartiere Paradiso, recuperato l'alveare

BRINDISI - A primavera è tempo di formare nuove famiglie per le api. Con la regina in testa, si spostano a migliaia in cerca di un nuovo luogo dove sistemarsi per affrontare la bella stagione. E’ così che oggi, intorno alle 16.30, uno sciame di api ha sovrastato un'abitazione al quartiere Paradiso, in via Alfredo Panzini. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, con l'aiuto dell' autoscala e di un apicoltore, hanno risposto alla richiesta di aiuto dei residenti. Con l’attrezzatura adeguata l'apicoltore è intervenuto per raccogliere le api in un’arnia, estraendo l'ape regina e portando le api altrove.

