Campo di Mare, ristrutturata la chiesa grazie alla collaborazione dei cittadini

CAMPO DI MARE – Lavori di manutenzione straordinaria per la Chiesa del Sacro Cuore di Campo di Mare, marina del Comune di San Pietro Vernotico, in via Duilio, grazie a una speciale collaborazione tra cittadini, imprenditori e professionisti locali che attraverso offerte volontarie sono riusciti a raccogliere i soldi necessari per la ristrutturazione.

I lavori riguardano il risanamento di intonaco ammalorato, il ripristino di parti degradate, frontalini, spigoli di travi e pilastri in calcestruzzo, fasce marcapiano, pulitura e sigillatura con apposita resina impermeabilizzante dei giunti delle lastre solari e la successiva imbiancatura con pittura plastica protettiva impermeabilizzante. Il costo dell’opera si aggira intorno a poco meno di 30mila euro. Un intervento di messa in sicurezza che si è reso necessario e su cui il comitato di cittadini che gestisce la chiesetta di Campo di Mare, costruita 41 anni fa, sta lavorando da qualche anno. I soldi sono stati raccolti anche grazie all’organizzazione di alcune manifestazioni legate ai festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta che si svolgono a Ferragosto.

La chiesa sin dalla sua realizzazione è gestita da un comitato di cittadini. Nacque in seguito a una presunta apparizione di Gesù a un cittadino, Mario Solazzo, mentre era ricoverato in ospedale per curare una brutta malattia, era marzo del 1975. In un libricino che racconta proprio la storia della chiesa, Solazzo cita l’apparizione e la sua promessa a Gesù di costruire una chiesa a Campo di Mare. Dopo la sua guarigione, che riteneva fosse legata proprio all’apparizione, l’uomo cominciò a lavorare per mantenere la sua promessa. Trovò l’appoggio di molti altri residenti della marina e fedeli tra cui il sampietrano Vito Gravili. Insieme si occuparono della raccolta fondi, acquistarono il terreno dove doveva nascere la chiesa e successivamente trovarono fondi (sempre attraverso questue) e il modo per realizzarla. Non mancarono i sacrifici.

A settembre del 1978, il vescovo, monsignor Francesco Minerva, arcidiocesi di Lecce, la inaugurò. Il primo parroco è stato Don Antonio Montinaro, già sacerdote della chiesa Matrice a San Pietro Vernotico, che l’ha gestita per 21 anni. Successivamente è arrivato don Benedetto Strumiello. Ma è solo grazie all’impegno e alla devozione del comitato (nel frattempo Mario Solazzo e Vito Gravili sono scomparsi, al loro posto ci sono figli e nipoti) e di altri cittadini se la chiesetta all’aperto di Campo di Mare continua a essere punto di riferimento per i fedeli. Ed è grazie sempre al volontariato se oggi, dopo 41 anni, viene ristrutturata.

Del progetto sui lavori se ne è occupato l’architetto Giuseppe Di Taranto che ha offerto la sua disponibilità in forma totalmente gratuita. Poi ci sono i contributi di cittadini e sponsor. Oltre che il ricavato della festa dello scorso anno che è stato devoluto interamente al fondo per la ristrutturazione. Piccoli contributi e sacrifici che oggi permettono una grande opera necessaria per la sicurezza dei frequentatori del luogo sacro. La fede non va in vacanza e avere un posto in cui pregare e assistere alla messa, anche durante la villeggiatura, per molti credenti è importante.

