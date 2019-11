Sessimo alla Asl: "Un solo caso accertato, ma non sottovalutiamo"

BRINDISI - Arriva la risposta della direzione generale della Asl di Brindisi, dopo la denuncia di circostanze di sessismo da parte della Cgil, che aveva annunciato anche una manifestazione di protesta davanti alla sede dell'azienda sanitaria in via Napoli. "In merito ai presunti casi di sessismo avvenuti nella Asl di Brindisi si chiarisce che, a seguito di segnalazione della Cgil, l’Azienda aveva provveduto ad avviare le dovute verifiche e adottare i conseguenti adempimenti", si legge nella nota. "Si precisa, tuttavia, che l’Azienda è venuta a conoscenza di un unico caso, pertanto non si ritiene appropriata la pubblica accusa di non aver tutelato i diritti delle lavoratrici della Asl Brindisi. La direzione generale non è al corrente di ulteriori casi subiti, ma è pronta a valutare tutte le azioni necessarie a superare eventuali situazioni discriminanti".