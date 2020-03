Ceglie, concluso lo sgombero degli abusivi. Da definire la destinazione delle case

CEGLIE MESSAPICA - E' in corso di definizione l'ultima attività di sgombero delle case popolari al centro della vicenda giudiziaria del Comune di Ceglie Messapica. In queste prime ore di questa mattina, infatti, l'ultima famiglia del blocco degli appartamenti in via don Guanella, padre, madre e figli, tra i quali due minori, hanno consegnato le chiavi alle forze dell'ordine presenti sul posto: guardia di finanza, carabinieri e polizia locale. Si attende di capire, ora, la destinazione di quelle abitazioni di proprietà comunale.

Si chiude, così, tra collaborazioni, rinvii e riunioni in Questura, questa prima parte dell'indagine che ha avuto inizio a seguito di una richiesta da parte della Prefettura sugli immobili di proprietà comunale occupati abusivamente. A conclusione degli accertamenti, il pm Pierpaolo Montinaro, che ha coordinato l'inchiesta, ha chiesto e ottenuto dal gip Valerio Fracassi l’emissione di un provvedimento di sequestro di questi alloggi dislocati in diversi lotti. Agli occupanti abusivi furono concessi 15 giorni di tempo per lasciare le abitazioni più una proroga di ulteriori 15 giorni dopo il ricorso presentato dai legali delle famiglie che hanno, comunque, presentato ricorso in Cassazione.