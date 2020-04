Cellino San Marco e Brindisi: nella notte a fuoco due automobili

Due incendi nella notte distruggono due automobili.

CELLINO SAN MARCO - Il primo è avvenuto intorno alle 22:30 di ieri, giovedì 2 aprile in via Antonio De Viti De Marco a Cellino San Marco. Ignoti hanno incendiato l'autovettura Fiat Multipla intestata ed in uso ad una donna, 40enne luogo. Le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo. Non sono stati rinvenuti elementi utili per le indagini. L' area dove si trovava l'auto è parzialmente servita da sistemi di videosorveglianza. I danni sono in via di quantificazione ma non coperti da assicurazione.

BRINDISI - Il secondo incendio, invece, si è verificato questa notte, intorno alle 01:00 a Brindisi, in largo Angelo del Bon, nel quartiere Sant'Elia. A prendere fuoco una Lancia Delta intestata ed in uso ad un 36enne del luogo, incensurato ed operaio. Anche in questo caso le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo. Non sono stati rinvenuti elementi utili per le indagini ed il luogo dove è avvenuto l'incendio non ci sono sistemi di videosorveglianza. I danni sono in corso di quantificazione e non coperti da assicurazione.

Le fiamme, in entrambi i casi, sono state domate dai Vigili del Fuoco di Brindisi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

