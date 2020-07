Cellino San Marco. Una nuova tenda pneumatica per la Croce Rossa di Puglia

CELLINO SAN MARCO - Nel pomeriggio di oggi (giovedì 2 luglio), in piazza Aldo Moro a Cellino San Marco, si è svolta la cerimonia di consegna ufficiale, alla Croce Rossa della Puglia, di una tenda pneumatica di grandi dimensioni progettata per l’allestimento in tempi rapidi di aree di primo soccorso in tutte le situazioni emergenziali. Promotore dell’iniziativa è Raffaele Quarta, medico è referente regionale del reparto di sanità pubblica della Croce Rossa pugliese.

Presenti alla cerimonia, Ilaria Decimo, presidente regionale Cri, Concetta Marra, presidente del comitato di Brindisi, e numerosi volontari e sorelle. Il tutto è stato reso possibile grazie alle associazioni, aps Calicanto, Avis di Cellino San Marco, TalentItalia, oltre a tutti i cittadini che volontariamente hanno fatto donazioni per l’acquisto di questo importante strumento che sarà a disposizione di tutti i pugliesi.

