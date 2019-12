Qualità della vita: la provincia di Brindisi guadagna undici posizioni

BRINDISI – La provincia di Brindisi guadagna 11 posizioni nella classifica della Qualità della vita 2019 stilata come ogni anno, dal 1990, dal Sole 24 Ore. Si passa infatti dal 98esimo posto su 107 provincie del 2018 all’87esimo posto, sempre su 107 province, di quest’anno. Rispetto al penultimo posto del 2017, il balzo è di 19 posti. In cima alla graduatoria, per il secondo anno consecutivo, c’è Milano. Caltanissetta è il fanalino di coda.

Nel 30esimo anniversario dell’indagine che fotografa il benessere nelle province italiane, il quotidiano ha dato vita a un’edizione extra large, con 90 indicatori. La provincia di Brindisi ottiene la sua migliore performance alla voce “Ricchezza e Consumi”, piazzandosi al 69esimo posto. A seguire: Demografia e società, 70°; Cultura e tempo libero, 80°; Affari e Lavoro, 81°; Ambiente e Servizi, 84°; Giustizia e Sicurezza, 88°.

A livello regionale c’è un significativo passo in avanti di Bari, che con un incremento di 10 posizioni, balza al 67esimo posto. Male invece Foggia, terzultima nella classifica generale, in calo di due posizioni rispetto al 2018. Taranto, ultima nel 2017, passa dal 105 al 92esimo gradino. Lecce migliora di 10 posizioni il 92esimo posto del 2018, salendo all’82. Importante miglioramento anche da parte della provincia Bat (Barletta, Andria, Trani), che guadagna 13 posizioni, passando dal 99esimo al 76esimo posto.

Nel trentennio, la provincia di Brindisi non è mai salita sul podio della classifica generale e neanche nelle classifiche di categoria. Il miglior piazzamento lo ha realizzato nel 1992, 5° posto nella categoria Affari e Lavoro. Sempre nel 1992, Brindisi ha conquistato il miglior risultato in classifica generale (72° posto). Nel 1990, Brindisi era 89esima.