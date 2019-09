Appuntamento con la colletta alimentare per aiutare famiglie in difficoltà

BRINDISI - I Leo Club di Brindisi e i Lions Club Virgilio Brindisi invitano la cittadinanza a donare generi alimentari, quali pasta, zucchero, latte, biscotti, cibi in scatola o comunque, qualsiasi alimento utile a soddisfare il fabbisogno delle famiglie in difficoltà nella nostra città. Appuntamento sabato 14 settembre, punto di raccolta il Big Market di Paolo Valente, sito in Via Cocceo Nerva, 3, Brindisi.

"Una colletta alimentare per dare una mano a chi quotidianamente lotta fra mille difficoltà per assicurarsi almeno un pasto al giorno. I Lions Club e i Lions Club Virgilio Brindisi invitano tutti a partecipare numerosi per contrastare una realtà, purtroppo, troppo diffusa anche a Brindisi".