Mesagne, rimborso rette e ticket per servizi scolastici sospesi

MESAGNE - Considerata la situazione di emergenza causata dalla diffusione del virus Covid-19 sono sospesi, sino a data da destinarsi, i servizi collegati all’attività scolastica: mensa per la Scuola dell’Infanzia e Primaria; servizio di trasporto scolastico per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado; l’Asilo nido comunale.

“Riconoscendo le difficoltà di ordine economico che potrebbero riguardare le famiglie interessate, per coloro che hanno corrisposto la compartecipazione mediante pagamento di rette e ticket relativi al mese di marzo, senza fruire dei servizi, l’ufficio Pubblica Istruzione procederà con la restituzione delle somme anticipate, un atto dovuto che abbiamo premura di garantire quanto prima”, ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli.

Per il solo servizio mensa si effettuerà il rimborso di anticipazioni registrate sul borsellino elettronico per importi pari o superiori a 10 euro. Se inferiori, rimarranno nella disponibilità del borsellino elettronico degli alunni interessati. “Per i bambini che in questo anno scolastico hanno frequentato la quinta classe della Scuola primaria, si potrà naturalmente richiedere e ottenere il rimborso della somma non utilizzata ma si potrà anche scegliere di destinare lo stesso importo in favore di un altro alunno a scelta, un parente ma anche un amico o un beneficiario da individuare” ha dichiarato l’assessore ai Servizi educativi, Anna Maria Scalera.

Il personale dell’ufficio Pubblica Istruzione è disponibile per la compilazione a distanza del modello di restituzione delle somme; l’istanza, il cui modulo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Mesagne, dovrà pervenire presso l’ufficio competente entro lunedì 18 maggio oppure a mezzo email alla casella istruzione@comune.mesagne.br.it.