Nasce il Gruppo giovani di Confcommercio del Brindisino

BRINDISI – Costituito il Gruppo Giovani di Confcommercio Brindisi, con l’elezione di un comitato di coordinamento al termine di una assemblea alla presenza del vice presidente nazionale (nonché presidente regionale) dei Giovani Imprenditori, Gaetano Frulli.

I lavori sono stati aperti dalla direttrice della Confcommercio di Brindisi Antonia Massaro che ha ringraziato i presenti ed ha illustrato il lavoro che si sta svolgendo per offrire agli iscritti della provincia di Brindisi servizi competitivi e particolarmente utili per chi ha intrapreso un’attività commerciale.

Antonia Massaro, inoltre, ha ribadito la ferma volontà della Confcommercio di lasciare ampi margini operativi ai giovani ed alle donne che aderiscono alla vita associativa e non è un caso che è già stato costituito il gruppo del Terziario Donna e si sta costituendo quello dei giovani imprenditori.

Gaetano Frulli, invece, ha illustrato l’importanza del Gruppo Giovani per far radicare in maniera trasversale (e quindi in tutte le categorie del commercio) la cultura d’impresa e per avere la possibilità di manifestare le proprie istanze in ogni sede ed anche ai rappresentanti delle istituzioni.

Il Gruppo Giovani, poi, offre la possibilità di partecipare ad iniziative a carattere nazionale, così come a eventi di formazione che risultano fondamentali per affermarsi professionalmente. Dopo il dibattito, è stato individuato un comitato di coordinamento in vista dell’assemblea del 22 ottobre che dovrà eleggere il presidente provinciale ed i componenti del direttivo.

Fanno parte del coordinamento Matteo Missere e Riccardo Coletta ( San Pietro Vernotico); Mario Montanaro, Cristina Cuppone e Gloria Zurlo (Mesagne); Teodoro Semeraro (Carovigno) ; Bruno Licciulli, Francesca Scatigno, Giulio Corciulo, Aldo Guido, Giacomo Ruggiero (Brindisi).