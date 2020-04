Rossi: “Consegnati buoni spesa a duemila famiglie brindisine"

BRINDISI - “Il lavoro per la consegna dei buoni spesa alle famiglie brindisine sta procedendo velocemente. Ad oggi, 17 aprile, più di 2mila famiglie hanno ricevuto questo importante contributo per affrontare la crisi economica generata dall’emergenza Covid-19”. Lo dichiara il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.

“Il settore Servizi Sociali ha ricevuto 5.600 mail: come detto, 2.300 erano inutili ripetizioni di persone che hanno inviato più volte la medesima richiesta. Le 3.300 mail complessive sono state tutte analizzate e, di queste, 2.000 sono le richieste di famiglie che hanno già ricevuto i buoni”.

“Le altre 1.300 – prosegue il primo cittadino - sono pratiche in lavorazione che sono state presentate tutte in maniera errata o incongruente rispetto ai dati dichiarati; per questo gli intestatari saranno tutti richiamati al telefono. Alcuni hanno già ricevuto la telefonata per apportare le correzioni che gli assistenti sociali fanno già durante la chiamata. Il metodo è rapido ma il numero di persone da richiamare è tale da necessitare di qualche altro giorno di tempo”.

“Da lunedì il personale che fino ad oggi era impegnato a valutare le pratiche corrette, si aggiungerà a quello già dedicato alle telefonate e auspichiamo che, in pochi giorni, le operazioni saranno completate e tutti avranno ricevuto i buoni assegnati. Accanto a questa attività, c’è anche Brindisi Solidale che ha già consegnato 450 pacchi spesa alle persone che hanno chiesto un aiuto attraverso questa rete di volontariato gestita dal Comune di Brindisi con Caritas e Croce Rossa insieme alle associazioni”.

“Ricordo a tutti – conclude Rossi - che per ricevere il pacco spesa è sufficiente chiamare uno dei due numeri nei giorni e orari indicati, esclusi i festivi: Comune di Brindisi telefono 0831 229 804 (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 13) e Croce Rossa di Brindisi telefono 392 926 1392 (martedì e giovedì dalle ore 9 alle 13). Questo è, in sintesi, il lavoro che l’amministrazione comunale ha messo in piedi per rispondere ai bisogni delle famiglie di Brindisi”.