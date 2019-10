Scomparso il farmacista Nicola Perrino. Il lutto dei colleghi

BRINDISI - "La notte scorsa è venuto a mancare il collega Nicola Perrino. Apparteneva ad una generazione di farmacisti che non hanno mai dimenticato di essere galantuomini e professionisti: anche i colleghi più giovani che lo hanno solo incontrato sanno di aver perso un punto di riferimento e un modello inarrivabile in questi tempi confusi. E’ stato presidente dell’Ordine e uomo di Federfarma per più di 20 anni senza mai venire meno alla sua vocazione. Grazie da tutti". Così i colleghi di Brindisi hanno ricordato stamani il professionista scomparso, molto noto in città e per lunghi anni alla guida della farmacia di via Ferrante Fornari.