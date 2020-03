Coronavirus, Federalberghi: "Mettiamo a disposizione le strutture per le quarantene"

BRINDISI - Gli albergatori, anche in un momento difficilissimo, sono pronti a dare il loro contributo e per questo il presidente Pierangelo Argentieri ha attivato tutte le procedure del caso per mettere a disposizione le strutture.

"La Regione Puglia ha chiesto alle associazioni di categoria un inventario degli alberghi disponibili ad offrire posti letto qualora ci dovesse essere la necessità di ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare come previsto dal recente Decreto Anti-Coronavirus predisposto dal Governo. Noi ci siamo subito attivati chiedendo la disponibilità delle nostre strutture associate - spiega Pierangelo Argentieri che poi aggiunge - stiamo collaborando quotidianamente con la Regione e la Prefettura". L'obiettivo è quello di soddisfare le sacrosante esigenze sanitarie.

