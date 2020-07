Coronavirus, positivo un residente nella provincia di Brindisi

Nel bollettino regionale del Dipartimento della Salute, giovedì 16 luglio 2020 in Puglia, è riportato un solo caso di positività in Puglia, relativo a un residente in provincia di Brindisi. I dati del bollerttino si riferiscono ai 2711 test validati ieri. E’ stato registrato un decesso di un residente in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 210.124 test, 3.926 sono i pazienti guariti, 68 sono i casi attualmente positivi.

In realtà il caso registrato nel Brindisino è proprio quello del migrante tunisino risultato positivo dopo la serie di tamponi effettuati nel Cara-Cpr di Restinco. Il caso del decesso verificatosi a Lecce, a sua volta, risale alla fine di maggio, la vittima una signora ultranovantenne. Forse è stato comunicato oggi per un problema di allineamento dei dati. Trattandosi di notizie molto scarne, è necessario ogni volta da parte dei mezzi di informazione cercare i dettagli.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza Covid-19 è di 4.542 così suddivisi: 1.494 nella provincia di Bari, 382 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 662 nella provincia di Brindisi, 1.169 nella provincia di Foggia, 525 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, 30 attribuiti a residenti fuori regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle 13.20 del 16 lugliom 2020