Sette nuovi casi di contagio dai test effettuati nel Brindisino

Oggi mercoledì 6 maggio 2020 in Puglia su 1.816 test per l'infezione da Covid-19 di cui sono pervenuti gli esiti, 26 hanno dato esito positivo. I nuovi casi sono così suddivisi: 4 nella provincia di Bari; 1 nella Bat; 7 nella provincia di Brindisi; 9 nella provincia di Foggia; 2 nella provincia di Lecce; 3 nella provincia di Taranto. Sono stati registrati 5 decessi: 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in Puglia 70.944 test. I pazienti guariti sono 855, i casi attualmente positivi sono 2.903. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.196 così divisi: 1.333 nella provincia di Bari; 380 nella Bat; 597 nella provincia di Brindisi; 1.088 nella provincia di Foggia; 500 nella provincia di Lecce; 268 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.