Bollettino giornaliero: ancora 4 casi nel Brindisino, 30 nella regione

Gli esiti dei test disponibili nella giornata di oggi sabato 9 maggio 2020 in Puglia, 1919 in tutto, dicono che a Brindisi ci sono 4 nuovi casi di positività al Covid-19 coronavirus sul totale regionale di 30 casi, così suddivisi: 20 nella provincia di Bari; 1 nella Bat; 5 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto; quattro come già detto nel Brindisino. Oggi, ed è una buona notizia, non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati effettuati 76.643 test. Sono 1.114 i pazienti guariti e 2.729 sono i casi attualmente positivi, su un totale di 4.286 registrati dall’inizio della pandemia, così divisi: 1.391 nella provincia di Bari; 381 nella Bat; 604 nella provincia di Brindisi; 1.108 nella provincia di Foggia; 503 nella provincia di Lecce; 270 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.