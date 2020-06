Test più recenti Covid-19, zero casi in Puglia e nessun decesso

Oggi domenica 14 giugno 2020 in Puglia, in base agli ultimi test registrati e validati, esattamente 1.344, non si sono stati rilevati nuovi casi di contagio. Resta la mina vagante degli asintomatici, che negli ospedali vengono scoperti solo in caso di ricovero per altre patologie, e l'imprudenza dilagante che si presenta sotto forma di affollamenti nelle piazze del sabato sera anche nel Brindisino. Sarebbe il caso di non abbassare neppure la guardia dei controlli.

Altra nota positiva, non si sono registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 147.249 test. Sono 3.565 i pazienti guariti mentre sono 418 i casi attualmente positivi di Covid-19. Il totale dei casi positivi in Puglia resta a quota 4.515, così suddivisi: 1.488 nella provincia di Bari; 380 nella Bat; 656 nella provincia di Brindisi; 1.164 nella provincia di Foggia; 519 nella provincia di Lecce; 280 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.